К середине февраля в Москве выпадет до 20 см снега. Об этом в интервью «Российской газете» 14 января рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, до конца января в Москве выпадет до 8 сантиметров снега, а с 23 января ожидается легкий мороз от 5 до 7 градусов ниже ноля. «Затем до середины февраля суммарно снега можно ждать еще сантиметров 20», — рассказал чиновник, сославшись на синоптиков.

Коммунальные службы российской столицы готовы к работе в любую погоду, добавил Бирюков. К расчистке дорог, дворов, тротуаров и крыш от снега и наледи подготовлены уборочные бригады и спецтехника.

Ранее во вторник сообщалось, что аномально теплая зима еще удивит россиян новыми температурными рекордами. Так, 16 января столбики термометров в центральной части России могут подняться до плюс пяти градусов.

На прошлое неделе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на смену так называемой «крымской» зиме придет «европейская.