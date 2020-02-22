Пост экоактивистки из Швеции в поддержку тех, кто протестует против режима «чёрного неба» в Красноярске, не остался без внимания со стороны мэрии города. В пресс-службе администрации отметили, что не считают действия юной шведки провокацией.

Как отметили представители мэрии, к посту Тунберг отношение у городской власти «нормальное».

Конечно, мы не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях. А ранее президент России Владимир Путин поддержал план по улучшению экологической обстановки в городе. Согласно плану, в Красноярске закроют малоэффективные котельни, обновят общественный транспорт и высадят новые деревья, — приводит сообщение пресс-службы мэрии радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, ставшая знаменитой в 2019 году экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поддержала репостом в социальной сети жителей Красноярска, которые протестуют против режима «чёрного неба». Граждане вышли на пикет против загрязнения окружающей среды в пятницу, 21 февраля.

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