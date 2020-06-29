Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 050 и составляет 216 852, заражение подтвердилось у 267 умерших, сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель.

«В Мексике эпидемия началась 28 февраля, за это время симптомы COVID-19 и положительный анализ на коронавирус SARS-CoV-2 были у 216 852 человек. Из них за последние 14 дней симптомы проявились у 25 558 человек», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают 64 143 подозрительных случая заболеваний и 2 004 летальных случая. За сутки подтверждены 267 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели, общее число достигло 26 648.

С понедельника выступают в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого — высокая опасность. Пошагово откроются центральные городские площади, универмаги и отели, будет разрешен спорт на открытом воздухе, заработают рестораны, рынки и салоны красоты.

Под запретом при оранжевом сигнале опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.