Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 6258 и составляет 268 008, от осложнений заболевания скончались еще 895 человек, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

«На 7 июля 2020 года 268 008 подтвержденных случаев COVID-19, 26 557 активных (в которых симптомы проявились за последние 14 дней — ред.) и 77 703 подозрительных случая заболевания», — сообщил он в своем микроблоге в Twitter.

За сутки подтверждены 895 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число составляет 32 014.

В 17 из 32 штатов Мексики, где уровень опасности эпидемии понижен с красного до оранжевого, планомерно снимают ограничения по коронавирусу. Под запретом для всех остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.