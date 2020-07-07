Число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4 902 и составляет 261 750, от осложнений заболевания скончались еще 480 человек, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

«На 6 июля 2020 года подтверждены 261 750 случаев COVID-19. Выздоровели 159 657 человек, подтверждены 31 119 летальных случаев», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

За сутки подтверждены 4902 случая заражения новым коронавирусом и 480 летальных случаев. Мексика по количеству смертей обошла Францию и теперь занимает пятое место в мире.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.