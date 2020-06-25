Анализы на коронавирус у родителей тройняшек, родившихся с подтвержденным COVID-19 в Мексике, дали отрицательный результат, сообщает местное издание Sol de San Luis.

Тройняшки — два мальчика и девочка — родились 17 июня с помощью кесарева сечения в одной из больниц в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Согласно принятым медицинским регламентам, у новорожденных взяли тесты на COVID-19, которые дали положительный результат. При этом у родителей детей симптомы заболевания не наблюдались. У них взяли анализы на COVID-19 и изолировали. Местные медицинские власти назвали эту ситуацию «беспрецедентной».

«Мы узнали о негативных результатах тестов ПЦР у обоих родителей, что делает этот случай еще более значимым не только для исследования, которое наши медики проводят в стране, но и для исследований, проводимых во всем мире», — заявила руководитель медицинской службы Сан-Луис-Потоси Моника Ранхель.

Как отмечается, в настоящее время состояние детей оценивается как стабильное. После рождения симптомы коронавируса проявляются только у одного из детей.

Ранее сообщалось, что по словам врачей, это первый случай рождения нескольких детей с коронавирусом. Местные медицинские власти заявили, что проведут расследование случившегося, чтобы изучить, передается ли вирус через плаценту.