Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 7257 и составляет 331 298, от осложнений заболевания скончались ещё 736 человек, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

«Число подтвержденных случаев заболевания достигло 331 298. Среди них 38 310 летальных случаев», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Власти изучают 85 877 подозрительных случаев заболеваний. За сутки подтверждены 736 смертей от осложнений, связанных с COVID-19.

С понедельника в Мексике вступят в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого — высокая опасность. В число штатов, где максимальная опасность снижена, вошел южный регион Чиапас.

Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.