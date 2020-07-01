Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 5 432 и составляет 226 089, от осложнений заболевания скончались ещё 648 человек, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

«Число подтвержденных случаев заболевания достигло 226 089. Среди них 27 769 летальных случаев», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Власти изучают 72 041 подозрительный случай заболеваний и 2 197 летальных случаев. За сутки подтверждены 648 смертей от осложнений, связанных с COVID-19.

С понедельника в Мексике вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого — высокая опасность. Пошагово открываются центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом воздухе, на неделе заработают рестораны, рынки и салоны красоты.

Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.