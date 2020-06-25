Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 5 473 и составляет 196 847, скончались 947 человек, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

«На сегодняшний день у 196 847 человек подтвердили вирус SARS-CoV-2, и поскольку они продемонстрировали синдромы заболевания COVID-19, мы считаем их подтвержденными случаями. Скончались 24 324 человека», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают 62 475 подозрительных случаев заболеваний и 1 894 летальных случая. За сутки подтверждены 947 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.

С понедельника вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого — высокая опасность.

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели — 30-40%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.