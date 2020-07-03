Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 6 741 и составляет 238 511, от осложнений заболевания скончались еще 679 человек, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

«В настоящий момент 238 511 пробы на вирус SARS-CoV-2 дали положительный результат… В это число входят 29 189 летальных случаев», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Власти изучают 76 423 подозрительных случая заболеваний и 2 105 летальных случая. За сутки подтверждены 679 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели. Мексика по количеству смертей обошла Испанию и теперь занимает шестое место в мире.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.