Прокуратура штата Чиуауа сообщила о крушении лёгкого самолета марки Cessna, пилот и пятеро пассажиров погибли.

«Следователи обнаружили в муниципалитете Бальеса потерпевший крушение самолет марки Cessna с телами пилота и пяти пассажиров», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Согласно тексту, накануне самолет взлетел из города Камарго в направлении Гуасаве (штат Синалоа), однако не прибыл в пункт назначения. Утром во вторник воздушная поисковая операция обнаружила его обломки в районе границы штатов Чиуауа и Синалоа.