Федеральный судья вновь постановил освободить задержанного два дня назад лидера преступной группировки Guerreros Unidos, которого обвиняют в убийстве пропавших в 2014 году студентов, сообщило издание Milenio.

«Федеральный судья приказал освободить Хосе Анхеля Касаррубиаса Сальгадо, предполагаемого лидера Guerreros Unidos, причастного к исчезновению 43 студентов из Айотсинапы в сентябре 2014 года», — говорится в материале издания.

Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.

Согласно заявлению представителя генеральной прокуратуры, решение судьи об освобождении основано на технически строгом подходе к доказательствам, представленным в 2014 году тогдашним прокурором республики. До физического освобождения Касаррубиаса (это второй раз, когда суд отпускает его после ненадлежаще исполненного ареста) у прокуратуры остается возможность выпуска нового ордера на арест по другому обвинению.

Показания против обвиняемого дал в том числе и его брат, задержанный ранее, один из трех братьев-основателей группировки Guerreros Unidos Мигель Касаррубиас. По его словам, именно Хосе приказал убить студентов перед тем, как их сожгли. О важности ареста Хосе Касаррубиаса заявил накануне генеральный прокурор страны Алехандро Гертц, который сообщил о начале нового этапа расследований.

Власти во вторник выдали 46 новых ордеров на арест госслужащих из штата Герреро, предположительно причастных к преступлению.

В ходе первого расследования дела о похищении были арестованы 142 человека, в том числе бывший мэр Игуалы Хосе Абарка, его супруга и многочисленные полицейские чины, однако родственники учащихся не были согласны с его результатами. Помимо вопросов в части эффективности следствия и обнаружения организаторов преступлений ситуацию усугубили процессуальные нарушения следователей, из-за которых на свободе оказались почти половина задержанных, включая Хосе Касаррубиаса.