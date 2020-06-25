В мексиканском штате Оахака, который накануне стал эпицентром сильного землетрясения, развернута операция по поиску 15 человек, пропавших без вести, сообщил генерал Восьмой военной зоны Артуро Кордеро.

"Тридцать военнослужащих и 30 солдат Национальной гвардии дислоцированы в районе Осолотепек, где, по всей видимости, в ловушке оказались 15 человек", — сказал генерал, слова которого приводит издание Milenio. При этом он не привел каких-либо подробностей.

В регионе с наступлением подходящих метеоусловий будет установлен авиамост, поскольку наземная поисковая операция сообщила о невозможности добраться к предполагаемому месту нахождения людей.

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого на территории штата Оахака погибли по меньшей мере семь человек. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита. По данным Национальной сейсмологической службы, после этого были зафиксированы более полутора тысяч повторных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 4,6.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них — Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико — не сообщили о серьезных разрушениях.