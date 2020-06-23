Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти.

О четырех погибших сообщило министерство безопасности и гражданской защиты Мексики. О пятом погибшем сообщил губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где находился эпицентр землетрясения. Национальное управление гражданской защиты, в свою очередь, заявило более чем о 30 раненых.

Подземные толчки серьезно повредили пять больниц на юге страны, у которых «поврежден фасад и конструкция», кроме того, два столичных медцентра сообщили об образовавшихся трещинах.

Полностью закрыты в результате оползней два участка федеральной трассы 190, ограничено движение на шоссе Оахака-Почутла.

Серьезно пострадали церковь в Икскотеле, характер повреждений которой говорит о скором обрушении купола, а также дворец правительства в Санта-Лусиа-дель-Камино и муниципальный рынок.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако девять из них — Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала и Идальго — не сообщили о серьезных разрушениях.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 4,6.