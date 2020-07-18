Массовое захоронение с останками по меньшей мере 23 человек обнаружено на территории штата Халиско на западе Мексики, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной прокуратуры.

Как сообщается, тела обнаружили на территории поселения Эль-Педрегаль в муниципалитете Эль-Сальто в рамках операции по поиску пропавших без вести людей.

«До этой пятницы сотрудникам, которые работают в этой точке, удалось обнаружить 23 тела, а также четыре сумки с разными останками, три тела уже опознаны», — говорится в пресс-релизе.

Это уже не первое захоронение, найденное в штате.

Замглавы МВД Мексики Алехандро Энсинас сообщил в январе, что более 60 тысяч человек пропали без вести в стране с 2006 года, когда началась так называемая война с наркокартелями, по 2019 год — почти 97,5% от общего числа исчезнувших в Мексике с 1964 по 2019 год. Кроме того, есть еще около восьми тысяч человек, дата исчезновения которых остается неизвестной.