Власти Мексики в курсе ситуации с россиянами на аварийной яхте и находятся в контакте с российскими дипломатами, сообщил Mpravda.com источник в руководстве Национального института миграции страны.

Неделю назад семеро россиян на яхте с течью и поломкой двигателя прибыли в мексиканский порт на острове Мухерес, где им запретили без виз сходить на берег и дали две недели на ремонт. По истечении этого срока они обязаны покинуть страну морем, однако погодные, визовые и санитарные препятствия делают невозможным дальнейшее морское путешествие. Россияне, среди которых трое маленьких детей, просят о миграционном коридоре, чтобы через Мексику вылететь в Россию.

«Могу сказать, что ситуация находится на рассмотрении, и ответ будет дан. Этим совместно с институтом занимаются российские консулы», — сказал источник.

Старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский сообщил, что продолжающиеся переговоры пока не принесли результатов. Ранее дипломаты запросили в МИД Мексики разрешение для путешественников на въезд в Мексику с целью вылета в Россию по гуманитарным обстоятельствам