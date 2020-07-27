Более 700 человек были эвакуированы в мексиканском штате Нуэво Леон на границе с США из-за урагана «Ханна», сообщил губернатор Хайме Родригес.

«На данный момент служба гражданской защиты штата сообщает, что в общей сложности 709 человек были эвакуированы и перемещены в безопасные места», — написал он в Twitter.

Помимо Нуэво Леона, еще в двух штатах — Тамаулипас и Коауила — наблюдаются отключения электричества, сообщает телеканал Milenio.

Два человека погибли в городе Рейноса (штат Тамаулипас), добавляет канал со ссылкой на главу службы гражданской защиты города Федерико Переса Лосано. Один мужчина не смог выбраться вовремя из дома и утонул, а еще один несовершеннолетний погиб от удара током.

По прогнозам синоптиков, ураган будет постепенно слабеть.