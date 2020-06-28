За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике выросло на 4410 и составляет 212 802, подтверждены еще 602 смерти от осложнений из-за коронавируса, сообщил директор здравоохранения минздрава страны Рикардо Кортес.

«В Мексике 212 802 подтвержденных случая, еще 67 099 ожидают результата анализов», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

За сутки подтверждены 602 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последний месяц, общее число с начала эпидемии достигло 26 381, изучаются анализы еще 1972 умерших.

С понедельника вступают в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальный уровень угрозы (красный) заражения COVID-19 снижен до оранжевого — высокая опасность. Поэтапно откроются центральные городские площади, универмаги и отели, будет разрешено занятие спортом на открытом воздухе, заработают рестораны, рынки и салоны красоты.

Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысяч человек скончались.