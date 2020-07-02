Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 5681 за сутки, до 231 770, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

«На сегодняшний день в Мексике у 231 770 человек подтвердили заболевание COVID-19. Из них скончались от этого заболевания 28 510 человек», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter-аккаунте ведомства.

Власти изучают анализы 75 005 пациентов с подозрением на коронавирус и 2204 умерших. За сутки коронавирус подтвержден у 741 умершего.

На этой неделе в Мексике для 18 штатов из 32, включая город Мехико, максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого — высокая опасность. Пошагово открываются центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом воздухе, открываются рестораны, рынки и салоны красоты.

Под запретом при оранжевом уровне опасности остаются массовые мероприятия, включая кино, театры, религиозные службы и музеи, а также работа частных и большинства государственных офисов и образовательных учреждений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.