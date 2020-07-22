Число умерших от коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 915, выявлены 6 859 новых заражений, следует из обнародованных в ходе пресс-конференции данных минздрава страны.

Общее число подтвержденных случаев смерти пациентов с диагностированным COVID-19 достигло в Мексике 40 400, всего с начала эпидемии это заболевание выявили у 356 255 человек.

По числу погибших Мексика находится на четвертом месте в мире, уступая лишь США (140 957), Бразилии (80 120) и Великобритании (45 397).

Власти Мексики объясняют высокие показатели смертности многочисленной группой риска среди жителей страны — Мексика находится на втором месте в мире по числу людей, страдающих ожирением, после США, и является одним из лидеров по числу граждан с диабетом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.