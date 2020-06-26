Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике выросло на 6104 за сутки, до 202 951, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"На сегодняшний день в Мексике у 202 951 человека подтвердили заболевание COVID-19. Скончались от осложнений этого заболевания, к сожалению, 25 060 человек", — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают анализы 62 475 пациентов с подозрением на коронавирус и 1966 умерших. За сутки коронавирус подтвержден у 736 умерших.

С понедельника вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальный красный уровень опасности заражения COVID-19 снижен до оранжевого — высокая опасность.

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели — 30-40%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 9,3 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.