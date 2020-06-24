Управление гражданской защиты штата Оахака сообщило о шестом погибшем в результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике утром во вторник.

«На территории штата подтверждено 6 смертей, четыре человека ранены. Оползни на 3 федеральных и 5 региональных автомагистралях, 500 пострадавших строений и 15 медицинских центров, а также 4 археологических зоны», — говорится в сообщении управления в микроблоге в Twitter.

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 4,6.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них — Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико — не сообщили о серьезных разрушениях. При этом, по данным национального управления гражданской защиты, различные травмы получили 30 человек.