Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за минувшие сутки выросло на 4685 и составляет 304 435, от осложнений заболевания скончались еще 485 человек, сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

«На 13 июля 2020 года 304 435 подтвержденных случаев COVID-19, 28 843 активных (в которых симптомы проявились за последние 14 дней — ред.) и 76 824 подозрительных случая заболевания», — сообщил он в своем микроблоге в Twitter.

За сутки подтверждены 485 смертей от осложнений, связанных с COVID-19, общее число составляет 35 491.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье о снижении общей интенсивности эпидемии в стране и восстановлении экономики, хотя в 9 штатах наблюдается рост числа заболеваний COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысяч человек скончались.