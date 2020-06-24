Губернатор штата Оахака, на который пришелся основной удар землетрясения во вторник, сообщил о семи жертвах стихийного бедствия.

«Выражаю соболезнования семи семьям, которые потеряли родных — пятерых мужчин и двух женщин», — сказал Алехандро Мурат в обращении, опубликованном в Twitter.

Чиновник сообщил о восстановлении дорожной инфраструктуры штата — федеральных трасс и мостов, которые пострадали от оползней. Электросети, по его словам, работают у 95% пользователей, однако в нескольких муниципалитетах водопровод и канализация полностью вышли из строя.

На территории южного штата землетрясение повредило более 2 тысяч жилых домов, 55 школ и институтов. Всего о различных разрушениях сообщили 85 муниципалитетов штата. Мурат отдельно выделил состояние больниц, принимающих пациентов с коронавирусом — незначительно повреждены две из них, что не мешает нормальной работе.

Гостиничная и туристическая инфраструктура прибрежного региона, а также четыре аэропорта не понесли серьезного ущерба.

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахака. По данным Национальной сейсмологической службы, до 14.30 по местному времени были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 4,6.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них — Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико — не сообщили о серьезных разрушениях. При этом, по данным национального управления гражданской защиты, различные травмы получили 30 человек.