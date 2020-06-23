Губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 7,5, сообщил о втором погибшем в результате стихийного бедствия.

«Есть информация о двух погибших в результате землетрясения, мы продолжаем оценивать повреждения в больницах региона, в особенности в Уатулько, где находился эпицентр», — сообщил Мурат в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий.