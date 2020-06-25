Армейские подразделения, занятые в спасательных операциях в штате Оахака, извлекли из-под завалов тела трех человек, сообщило издание Milenio со ссылкой на представителя управления гражданской защиты.

Ранее было известно как минимум о семи погибших. Таким образом, общее число жертв произошедшего 23 июня землетрясения достигло 10.

«Армейские подразделения обнаружили под завалами дома в Осолотепеке тела двух мужчин, еще один человек погиб в Сола-де-Вега в результате оползня», — сообщает издание. Один из погибших, по данным Milenio, 15-летний подросток.

Ранее губернатор штата Оахака Алехандро Мурат сообщал о семи погибших жителях региона.

В среду командующий Восьмой военной зоны Артуро Кордеро объявил о поисковой операции, развернутой в районе города Осолотепек, где под завалами могут находиться 15 пропавших без вести человек.

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита. По данным Национальной сейсмологической службы, после этого были зафиксированы более 1,5 тысячи повторных толчков, самый мощный из которых магнитудой 4,6.

Землетрясение ощущалось в 11 штатах страны, однако десять из них — Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала, Идальго и Мехико — не сообщили о серьезных разрушениях.