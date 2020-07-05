Число жертв коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 523 и составляет 30 366, выявлены 6914 новых заражений, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

«Подтверждены на сегодняшний день 30 366 случаев смерти пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

По числу погибших Мексика вышла на пятое место в мире, опередив Францию.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 252 165, из них сейчас болеют 26 075 человек. Власти изучают 77 750 подозрительных случаев заболевания и 2121 смерть.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.