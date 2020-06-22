За последние сутки число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике выросло на 5343 и составляет 180 545, выявлены 1044 новых летальных случая, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

«В Мексике у 180 545 человек за все время подтвердили COVID-19. Скончались, к сожалению, 21 825 человека», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают 56 590 подозрительных случаев заболеваний и 1892 летальных случая. За сутки подтверждены 1044 смерти от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последний месяц.

С понедельника вступают новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого — высокая опасность.

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели — 30-40%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.