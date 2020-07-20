МОСКВА, 21 июл – Mpravda.com. В экологическом парке Чипинке, в Мексике черный медведь подошел к туристке, чтобы понюхать ее волосы, сообщает Daily Mail.

Этот момент сняли на видео и выложили в сеть, где оно быстро стало вирусным – за пару дней его посмотрели более двух миллионов раз. Группа туристов смогла сохранить полное спокойствие, а девушка, в которой подошел медведь, даже успела сделать с ним селфи.

Пользователи соцсетей похвалили девушку за хладнокровие. Медведи могут агрессивно отреагировать на резкие движения или страх. Единственно верная стратегия при встрече с гризли – сохранение спокойствия. Тогда медведь не причинит вреда.