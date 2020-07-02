Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.

«Семь человек были ранены, еще 24 были обнаружены погибшими на месте преступления», — сказал Педро Кортес Алкала, видео разговора с прессой приводит издание Guanajuato Informa.

Он не смог подтвердить журналистам информацию о похищенных в ходе нападения гражданах и добавил, что учреждение под названием «Возвращаю свою жизнь» работало нелегально.

По информации СМИ, реабилитационный центр в городе Ирапуато в центральной Мексике был атакован группой людей, прибывших на трех грузовиках. На место происшествия стянуты силы полиции муниципалитета и штата, армия и национальная гвардия.

В декабре 2019 года в Ирапуато из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов, которых преступники расспрашивали о распространении в регионе наркотиков.

Волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, во многом вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США, а также за местные рынки сбыта. Согласно данным министерства безопасности, в 2019 году был установлен рекорд по числу умышленных убийств — 34 608, включая 24 422 — с использованием огнестрельного оружия.