Археологи нашли руины дворца ацтеков и резиденции испанского конкистадора Эрнана Кортеса в мексиканской столице, сообщает DW со ссылкой на заявление министерства культуры страны.

#DescubreMéxico 🇲🇽 #ContigoEnLaDistancia Descubren en Monte de Piedad restos del Palacio de Axayácatl y de una casa construida por orden de Cortés Detalles 👉🏽 https://t.co/LSAgci7Wf3 pic.twitter.com/vgpha8ru0s — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) July 13, 2020

Они были обнаружены во время проведения реставрационных работ в здании Ломбардного дома (Monte de Piedad), который с 1755 года находится на центральной площади столицы.

Рабочие наткнулись на необычные фрагменты базальтового пола. Команда археологов пришла к выводу, что он был частью открытого пространства дворца правителя – Ашаякатля, руководившего империей с 1469 по 1481 годы.

Специалисты продолжили раскопки и обнаружили остатки резиденции Эрнана Кортеса, построенной здесь же уже после падения цивилизации ацтеков. По их словам, пол в ней был сделан из материалов, использовавшихся при возведении дворца Ашаякатля. Конкистадоры его разрушили, как и многие другие постройки «туземцев».

Кортес впервые прибыл в современный Мехико в 1518 году. Он и его сообщники разгромили столицу империи Теночтитлан в 1521 году, убили значительную часть местного населения и заразили оставшихся в живых смертельными для них болезнями.

Впервые развалины более ранних сооружений были найдены около здания Ломбардного дома в сентябре 2017 года, их изучение продолжается.