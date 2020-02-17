Число пожаров, которые произошли в России с начала 2020 года, снизилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в МЧС России агентству ТАСС в понедельник, 17 февраля.

«С начала текущего года наблюдается уменьшение пожаров на 20%», — говорится в сообщении. Так, за прошедшую неделю спасатели зафиксировали более 4 тыс. техногенных пожаров. По информации МЧС, это на 22% меньше данных 2019 года.

В министерстве пояснили, что с 2019 года в России изменилась система учета пожаров и погибших в них. Все возгорания начали называться «пожарами», понятие «возгорание» упразднили, а погибшими от пожаров начали считать любого человека, который погиб от последствий пожара в течение 30 дней.

Ранее, 3 февраля, Минстрой России совместно с МЧС России утвердил новый свод правил по пожарной безопасности во время проектирования и строительства высотных построек. В нем авторы прописали требования безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, к обеспечению нужной эвакуации людей, а также к инженерным системам зданий и их системам защиты от пожаров.