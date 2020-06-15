С начала 2020 года число пожаров в России упало на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС в понедельник, 15 июня.

Гибель людей при этом сократилась на 12%, сообщили в ведомстве ТАСС.

За неделю в России зарегистрировано более 7,2 тыс. техногенных пожаров, все они ликвидированы. В настоящее время в 12 регионах ведется тушение 30 очагов лесных пожаров. В 35 регионах введен особый противопожарный режим на всей территории, в 16 — частичный, заявили в МЧС.

В феврале глава столичного управления МЧС Сергей Желтов сообщил, что число погибших при пожарах в столице с начала года стало на 59% ниже, чем в тот же период в 2019 году. Самих пожаров было на 29% меньше, чем годом ранее.