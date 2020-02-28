Вертолет потерпел крушение в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что летательный аппарат упал в районе села Линейное.

«На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, [Центра медицины катастроф] ЦМК и [скорой медицинской помощи] СМП, ГИБДД», — говорится в сообщении.

Тип вертолета и число находящихся на борту людей в пресс-службе не уточнили.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее 20 февраля в Ярославской области в районе населенного пункта Веслево потерпел крушение вертолет. Он упал после того, как задел линию электропередачи.

За штурвалом находился блогер и бизнесмен Андрей Шелестов. После аварии его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Других людей в салоне не было.