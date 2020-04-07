Режим повышенной готовности в России вводится в том случае, когда возникает угроза чрезвычайной ситуации, он подразумевает комплекс мер со стороны властей и налагает ряд обязательств на граждан, сообщает МЧС.

Ведомство напомнило, что 19 марта режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в 85 российских регионах.

Отмечается, что органы власти в этом режиме могут ограничивать доступ людей и транспорта на территорию, где есть угроза чрезвычайной ситуации. Кроме того, они вправе приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности их работников.

В случае ввода режима повышенной готовности власти должны прогнозировать развитие чрезвычайной ситуации и ее масштабы, информировать население о способах защиты, принимать меры по предупреждению возникновения ЧС, снижению размеров ущерба, повышению безопасности населения и территорий.

Граждане, в свою очередь, обязаны выполнять установленные правила поведения, изучить основные способы защиты, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты. Кроме того, они обязаны соблюдать меры безопасности, а также не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля. На следующий день закон утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.