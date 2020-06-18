В МЧС рассказали о правилах безопасного поведения на воде, в том числе о том, когда лучше всего купаться.

Наиболее подходящее время для купания — утро или вечер, когда солнце греет, но опасности перегрева нет. Кроме того, наиболее благоприятные условия для купания — ясная и безветренная погода, пишет «РИА Новости».

Температура воздуха должна быть в пределе 20-25 градусов, а температура воды — более 15 градусов. Также перед купанием следует проверить прогноз погоды: отправляться на водоем можно только если нет штормового предупреждения или сильного прибоя.

Необходимо обращать внимание также на собственное самочувствие. Не следует купаться, если вас знобит или на теле появилась «гусиная кожа». Перегрев на солнце не менее опасен.

Также в МЧС напомнили, что купаться следует в специально оборудованных для этого местах, например, на официально допущенном к эксплуатации пляже, где дежурят спасатели и медики. В ведомстве добавили, что в походе или во время отдыха на «диком» пляже не стоит заплывать далеко или нырять, так как вода таит в себе много опасностей.

Неприятности на воде могут произойти с любым человеком, несмотря на его возраст. Для взрослых людей основным фактором риска является алкоголь, большинство происшествий случаются именно из-за него. Также в МЧС призвали не разрешать детям купаться в одиночку.

12 июня руководитель ЛОР-клиники, врач Владимир Зайцев рассказал, что благоприятными для отдыха на пляже являются только семь часов в день, а время нахождения в воде не должно превышать 20 минут.