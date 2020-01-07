Восемь человек, которые погибли при пожаре в строительных бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Московской области, предположительно, были гражданами Вьетнама без регистрации в России. Об этом ТАСС рассказал врио замглавы МЧС России Анатолий Супруновский во вторник, 7 января.

«На пожаре обнаружены тела восьми погибших. Предположительно, они граждане Вьетнама. <…> По нашей информации, они не зарегистрированы», — рассказал Супруновский.

Причиной возгорания, по предварительной информации ведомства, стало короткое замыкание.

7 января стало известно, что в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья загорелись строительные бытовки на территории дачного товарищества. Площадь пожара составила 240 кв. м.

В результате ЧП погибли восемь человек. Изначально сообщалось, что они были гражданами Таджикистана.

Ранее 7 января трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области. Инцидент произошел в одноэтажном здании около полуночи. В результате еще два человека получили травмы, они были доставлены в районную больницу. Позже Следственный комитет заявил, что проверит работу органов системы профилактики в связи с произошедшим.