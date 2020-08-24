Мужчины пенсионного возраста чаще всех остальных теряются в лесу при сборе грибов, в отдельных случаях в поиске таких «потеряшек» участвуют до нескольких сотен людей, сообщает МЧС.

Зачастую в их поиске принимают участие сотрудники полиции, добровольцы, волонтеры и местные жители. Пешие отряды поисковиков прочесывают местность, используются также автомобили, в том числе вездеходы и квадроциклы. К отдельным поисковым операциям могут привлекаться порядка 500 человек.

В ведомстве отмечают, что чаще всего причиной потери в лесу является нарушение элементарных правил безопасности. Отправляясь на сбор грибов и ягод, люди не считают нужным брать с собой компас и отправляются в поход, несмотря на плохое самочувствие. Многие грибники часто надевают камуфляж вместо яркой одежды, забывая оплатить сотовую связь и зарядить мобильный телефон, что затрудняет их дальнейший поиск.

Спасатели настоятельно рекомендуют сборщикам дикоросов обязательно сообщать родственникам о планируемом походе в лес и примерном времени возвращения домой.