Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду.

«При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, так как при открывании двери машина резко начнет тонуть», — пояснили в главке МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели отмечают, что в потонувшей машине с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне держится несколько минут. В ведомстве советуют включить фары — так автомобиль будет легче найти.

Кроме того, нужно активно провентилировать легкие — сделать глубокие вдохи и выдохи, которые позволят наполнить кровь кислородом «впрок».

«Избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон», — отметили в главке.

Спасатели добавляют, что при необходимости можно разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Затем нужно протиснуться наружу, взявшись руками за крышу, и после резко поплыть вверх.