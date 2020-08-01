Специалисты МЧС рассказали, как снизить риск попадания в ДТП, отметив, что превышение скорости и управление машиной в состоянии опьянения чаще всего становятся причинами серьезных аварий. Они посоветовали не злоупотреблять звуковым сигналом, который может спровоцировать агрессивных водителей.

В ведомстве напомнили, что автомобильные аварии в стране, по статистике, фиксируются каждые 5 секунд. Большинство из них можно было бы избежать, строго соблюдая правила дорожного движения.

«Тем не менее, часто люди попадают в аварию не по своей вине. От этого не застрахован никто. Большое количество аварий связано с беспечностью и неправильным поведением на дороге», — отмечают спасатели.

При движении по трассе надо быть предельно внимательным и использовать периферийное зрение, когда, смотря в одну точку, можно видеть большинство объектов по бокам. Особое внимание следует обращать на автомобили, которые едут рядом. «Смотрите в зеркало заднего вида, оценивайте скорость автомашин, идущих позади. Это поможет не только не уснуть за рулем, но в случае опасности быстро предпринять действия, чтобы избежать столкновения», — рекомендует ведомство.

Необходимо также внимательно следить за машинами на другой полосе. Если долгое время параллельно едет автомобиль, надо не терять его из виду и быть осторожными. Водитель этой машины может не видеть ваш автомобиль из-за «слепых» зон, и в случае перестроения повредить соседнюю автомашину.

Кроме того, в дороге всегда надо пользоваться ремнями безопасности. Также во время движения нельзя употреблять пищу и напитки — это сильно отвлекает от дорожной ситуации и может привести к аварии по вашей вине.

Старайтесь лишний раз не пользоваться звуковым сигналом. «Не провоцируйте других водителей к агрессивному вождению. Двигаясь по своей полосе, уступайте дорогу автомобилю, который едет за вами со скоростью больше вашей. Помните, что, не уступая дорогу, вы провоцируете другого водителя на агрессивное вождение и на необдуманные действия, что может стать причиной аварии», — подчеркнули спасатели.