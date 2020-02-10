В МЧС рассказали, как уберечь себя от отравления угарным газом. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает «РИА Новости».

Спасатели отмечают, что угарный газ очень сложно распознаваем, так как не имеет запаха и цвета. Таким образом, важно внимательнее ориентироваться на свое самочувствие: плывущее сознание, сонливость и учащенное сердцебиение — это тревожные сигналы отравления. Необходимо как можно скорее покинуть помещение и выйти на свежий воздух.

«Чтобы не угореть, нужно постоянно контролировать исправность газового, печного оборудования и вытяжной вентиляции. Перед каждым использованием оборудования необходимо проверить тягу, а печь топить аккуратно и внимательно», — заявили в МЧС.

Кроме того, следует как можно чаще открывать окна для проветривания, а самым лучшим вариантом будет установка системы контроля загазованности в доме.

«В случае отравления угарным газом нужно постараться привести пострадавшего в чувство и обеспечить ему безопасные условия, а при необходимости сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и максимально быстро доставить в больницу», — порекомендовали в МЧС.

Отмечается, что риск появления угарного газа высок в домах с газовыми колонками и плитами. Также это характерно для бань и жилых домов с печным отоплением, где заслонку в печи закрывают до полного сгорания дров.

3 февраля два человека погибли от отравления газом в Алтайском крае. Предварительная причина происшествия — несвоевременно закрытая печная заслонка.

27 января четыре человека отравились угарным газом в Таганроге. По данным сотрудников газораспределительной службы, в квартире одновременно работали электромеханическая вытяжка и газовый нагреватель. Как следствие — накопился угарный газ.