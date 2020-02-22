В Москве ожидается усиление ветра до 14-19 м/с. Об этом жителей столицы предупредило городское управление МЧС.
Ветер начнет усиливаться примерно в 18:30 22 февраля. Предупреждение действует до 10:00 23 февраля, передает «РИА Новости».
Жителям рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не парковать машины под деревьями.
21 февраля о «желтом» уровне погодной опасности из-за ветра предупредил Гидрометцентр. В сообщении ведомства говорилось о порывах до 17 м/с в субботу, 22 февраля, и 19 м/с в воскресенье, 23 февраля.