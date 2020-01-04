В Москве ожидается ухудшение погоды. Холодный атмосферный фронт принесет в столицу осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 15 м/с. Предупреждение опубликовано на сайте городского управления МЧС.

Местами ожидается гололед, возможно налипание снега на провода.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а также избегать внезапных маневров и не парковать машины под шаткими конструкциями.

Пешеходам также посоветовали избегать нестабильных конструкций и не укрываться под деревьями.

Предупреждение действует до конца суток, отметили в МЧС.

30 декабря исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что заметный снежный покров в столице появится к середине января. По его словам, в декабре снега не было из-за теплых атмосферных фронтов из Атлантики.