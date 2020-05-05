Специалисты МЧС дали рекомендации, чем занять ребенка в условиях самоизоляции и посоветовали использовать как можно больше детских познавательных онлайн-ресурсов.

Так очень полезным для детей и родителей может стать совместное чтение книг, говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны МЧС.

«Приобщайте ребенка к искусству и посетите вместе с ним виртуально известный музей нашей страны и мира: «Эрмитаж», «Политехнический музей», Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музеи Московского Кремля, Лувр, Британский музей и другие», — цитирует специалистов МЧС «РИА Новости».

Если же ваш ребенок увлекается наукой и любит познавать что-то новое, ему подойдут сайты для юных ученых.

Весьма занимательными для детей могут стать порталы «Спас Экстрим», «Дороги безопасности» и ОБЖ РУ, которые научат их основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения и оказания помощи в любых ситуациях, добавили в институте.

15 апреля в МЧС России рассказали о том, что регулярная влажная уборка и дезинфекция домашних помещений снижает риск заражения коронавирусом во время самоизоляции. В ведомстве рекомендуют проводить уборку дома средствами с дезинфицирующим эффектом, а также регулярно проветривать жилье.

В России, на 4 мая, выявлено более 134,6 тыс. заболевших коронавирусом, умерли свыше 1,3 тыс. пациентов, выздоровели свыше 16,6 тыс.