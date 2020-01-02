Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций спасли более 440 россиян в первый день нового года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС 2 января.

«Всего за сутки спасены 443 человека, 190 из них — при ликвидации техногенных пожаров, 252 — в ходе ликвидации последствий ДТП, еще один — на водоеме», — отметили в министерстве.

Также представители пресс-службы добавили, что за прошедшие сутки было ликвидировано боле 1,1 тыс. пожаров и последствий 295 ДТП.

Ранее 2 января МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать жителей из зон чрезвычайных ситуаций. Ведомствo предлагает внести изменения в федеральный закон «O защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природногo и техногенного характерa». Согласно документу, предусматривается введение обязанности для россиян эвакуироваться из зоны ЧC, как только была полученa информация об этом.