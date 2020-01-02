В МЧС России напомнили правила, которые необходимо соблюдать во избежание несчастных случаев при управлении снегоходом.

Так, категорически запрещается кататься в состоянии алкогольного опьянения. Стоит избегать маршрутов, требующих пересечения железнодорожных путей или выхода на тонкий лед. Также следует отказаться от катания в темное время суток.

Для управления снегоходом необходимо иметь удостоверение на вождение транспортного средства. Перед поездкой нужно осмотреть снегоход, проверить исправность тормоза и наличие запаса топлива, а также надеть шлем. При себе следует иметь аварийный комплект: аптечку, спички, саперную лопатку и топор.

Если во время поездки снегоход перевернулся, нужно немедленно спрыгнуть в противоположную падению сторону, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот день в ведомстве назвали число спасенных россиян во время чрезвычайных ситуаций, произошедших за первые сутки 2020 года.