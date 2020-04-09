Во время пандемии коронавируса очень важно соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. В МЧС рассказали о простых правилах, которые помогут снизить риск заражения во время похода в магазин.

В первую очередь в продуктовый следует ходить в то время, когда там наименьшее количество посетителей. Соблюдать дистанцию, которая составляет 1,5-2 м. Перед входом в магазин нужно надеть защитную маску и одноразовые перчатки.

Следите за тем, чтобы не дотрагиваться руками до лица, если вы уже держались за корзинку, тележку или продукты.

Используйте безналичный способ расчета на кассе при помощи банковской карты или телефонного приложения. Это избавит от прикосновения к купюрам, не забывайте сохранять дистанцию с кассиром.

По возвращению домой необходимо тщательно вымыть руки и только потом разобрать покупки.

Продукты в пластиковой, металлической и стеклянной упаковке следует промыть теплой водой с мылом, после чего еще раз вымыть руки. Затем протереть с дезинфицирующим средством поверхность, на которую выкладывались продукты.

Особое внимание стоит уделить чистоте овощей и фруктов. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой. Также для этого можно использовать нейтральное моющее средство, резюмирует МЧС.

Ранее в среду сети входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) подписали меморандум о мерах по профилактике и предотвращению распространения коронавируса в магазинах малого формата. В частности, предлагается выделить отдельные часы посещения магазинов разными категориями граждан (пенсионеры, родители с детьми) с приоритетным обслуживанием, а также управлять потоком покупателей на входе в магазин.