Строительство православного храма в московском СИЗО №1 «Матросская тишина» завершено, сообщает в пятницу сайт Московского патриархата.

«На сегодняшний день храм построен, купола и кресты освящены и установлены», — говорится в сообщении со ссылкой на данные подрядной организации.

Строительство храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" началось в мае 2018 года. В ноября того же года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание будущего храма.

В СИЗО-1 уже действуют два домовых (не отдельных, а расположенных внутри другого здания) храма: в честь Воздвижения Креста Господня и великомученицы Анастасии Узорешительницы. Духовное окормление заключенных осуществляют 18 священнослужителей. Богослужения в каждом из тюремных храмов совершаются еженедельно. По окончании богослужений священники и волонтеры из общества милосердия "Вера, Надежда, Любовь" совершают обход камер.

«Особое внимание уделяется духовному окормлению находящихся в тюремной больнице. Волонтеры принимают также активное участие в духовно-просветительской миссии среди подследственных, проводят с ними еженедельные катехизаторские беседы», — сообщили в РПЦ.

В учреждении действует духовный центр, где по воскресеньям проводятся занятия для осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию. Кроме священнослужителей в занятиях участвуют студенты Сретенской духовной семинарии.

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