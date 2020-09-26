В Хабаровске настоящим ледовым побоищем обернулся матч регулярного чемпионата МХЛ между «Амурскими тиграми» и «Сахалинскими акулами». По ходу встречи, которая состоялась в пятницу, между хоккеистами команд произошло 29 драк.

В сумме драчуны в коньках набрали 104 минуты штрафа (55 — игроки «Акул», 49 — «Тигров»). Игра завершилась победой хабаровчан со счетом 5:2.

Сегодня команды встретились вновь. На этот раз встреча прошла более корректно и завершилась в пользу гостей из Сахалинской области — 6:3. По ходу третьего периода «Акулы» вели с разницей в пять шайб, но обеспечили себе нервную концовку.

Первое дальневосточное дерби сезона между @hcamurtigers и @hc_sakh_sharks получилось абсолютно бескомпромиссным 🔥 29 драк и 104 штрафных минут 💪🏻#ЛигаСильных pic.twitter.com/wFLg4O4xzp — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) September 26, 2020

«Амурские Тигры» (4 очка) располагаются на 13-м месте Запада, «Сахалинские Акулы» (2), с одной победой, идут на 16-й строчке этой же конференции.