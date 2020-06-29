Кто фаворит в дерби ЦСКА — «Спартак»? Спасет ли Андрей Талалаев «Крылья Советов» от вылета из Премьер-лиги? Как ВАР мешает игре? На эти и другие вопросы в рамках рубрики, созданной «» совместно с Объединением отечественных тренеров, отвечает знаменитый защитник «Локомотива», ЦСКА и национальной сборной Андрей Соломатин, после завершения игровой карьеры перешедший на тренерскую работу.

— Андрей Юрьевич, и 24-й тур РПЛ получился неполноценным из-за отмены матча «Оренбург»—«Краснодар». Вероятно, подобные ситуации сложатся еще не раз. «Ростов» отправляет в Сочи молодежь и получает 1:10, есть перенесенный матч, есть отмененный… Стоит ли говорить о необходимости единого подхода к таким моментам? Какой из вариантов вам ближе?

— Ситуация неординарная и даже уникальная. Вроде подготовились к рестарту чемпионата, но некоторые моменты предусмотреть не удалось, вот и решают их по ходу игры. Считаю, что если есть положительный результат тестов на коронавирус, то не стоит сразу отправлять на карантин всю команду. Достаточно изолировать зараженного, тем более что частенько повторный тест бывает отрицательным. Конечно, нужен единый подход к этой проблеме. Все должны находиться в равных условиях.

— Вы работаете с молодыми ребятами. Как считаете, такие матчи, как в Сочи, для 16–17-летних парней — на пользу?

— Здесь все индивидуально и зависит от психологической устойчивости каждого футболиста. Когда молодого игрока постепенно вводят в основной состав первой команды, то ему, конечно, так комфортней вписываться во взрослый футбол: есть право на ошибку, есть возможность проявить себя. А когда выводишь на матч РПЛ команду, составленную из вчерашних школьников, то есть риск. Да, кто-то сможет проявить себя и воспримет это как уникальный шанс, которым необходимо воспользоваться, а кто-то после таких 1:10 может и с футболом закончить.

— Максим Глушенков забил красивый гол в ворота «Зенита», а в предыдущем матче — «Ахмату». Вы должны хорошо знать этого игрока со времен работы в «Чертаново». Каков его потенциал?

— Максим здорово проявил себя в двух последних матчах, но хотел бы отметить, что многие выпускники «Чертаново» в Премьер-лиге на виду. В той же Самаре помимо Глушенкова есть Антон Зиньковский, входящий в пятерку лучших распасовщиков лиги. Хорошо проявляет себя и Саша Зуев. Много ребят на подходе к основным составам, многие успешно играют в ФНЛ.

— Несмотря на голы Максима, «Крылья Советов» проиграли оба матча и опустились на последнюю строчку турнирной таблицы. Во встрече с «Зенитом» уж слишком часто в дело вмешивался ВАР, использование которого привело к двум пенальти в ворота самарцев и отмененному голу Деяна Радоньича под занавес встречи при счете 2:1. Есть ли у гостей основания быть недовольными судейством?

— Используя ВАР, мы в любом случае не уходим от человеческого фактора. Да и правила несовершенны. Для меня остается загадкой трактовка игры рукой в штрафной: где эта рука начинается, где заканчивается? Была ли рука поднята или опущена, стремился ли футболист сыграть рукой или мяч сам в нее прилетел? И каждый такой эпизод арбитр трактует так, как ему захочется.

И отмененный гол Радоньича, и первый назначенный пенальти в ворота самарцев — эти решения выглядят крайне спорными даже после многочисленных просмотров видеоповторов. И момент с отмененным голом «Спартака» в ворота «Уфы» как минимум неоднозначен: был игрок в офсайде, участвовал ли он в атаке, мешал ли вратарю?

С введением ВАР к работе судей возникает не меньше вопросов, чем без него. Плюс постоянные остановки игры для консультации с ВАР-специалистами влияют на игру, сбивают ее ритм и темп. Забил игрок гол, порадовался, а тут надо смотреть повтор, а потом еще и отменяют… И времени это много отнимает. Иногда столько смотрят повторы, что к тайму минут 10 надо добавлять.

— Поражение в Санкт-Петербурге привело к отставке Миодрага Божовича. Способен ли возглавивший «Крылья» Андрей Талалаев спасти команду от вылета? Календарь-то на финише у самарцев жаркий.

— Чудеса в футболе случаются. Календарь очень тяжелый: «Локомотив», «Ростов», «Арсенал», «Динамо», «Краснодар», «Сочи»… Если вылетает только одна команда, то чуть легче выполнить поставленную задачу. Возможно, что, как это часто бывает, на самарцах положительно в психологическом плане скажется смена главного тренера. Ближайшая встреча в Москве — с «Локомотивом», который выиграл два своих матча после рестарта, не пропустив ни одного мяча.

— «Локомотив» побеждает. Видите изменения в игре команды после смены Юрия Семина на Марко Николича?

— У каждого тренера свое видение игры, но глобальных изменений от Николича сейчас ждать не следует. Первый матч с «Оренбургом» сложно назвать показательным, ведь на последних секундах первого тайма москвичи остались в меньшинстве после удаления Рифата Жемалетдинова. Но и в равных составах, и потом гости если и совершили несколько подходов к воротам «железнодорожников», то серьезной опасности не создали.

— Видите очевидного аутсайдера РПЛ?

— «Крылья Советов» и «Оренбург». Думаю, именно кто-то из этой пары покинет высший дивизион. Самарцев здорово подкосило на старте финишного отрезка чемпионата домашнее поражение от «Ахмата». «Крылья» вели в счете, но после перерыва рассыпались, пропустив 4 мяча за 15 минут. Это был сильный психологический удар — проиграть главному на тот момент конкуренту в борьбе за выживание.

Что касается «Оренбурга», то непонятно, как клуб справится с коронавирусной ситуацией внутри команды. А если говорить о спортивном аспекте, то потеря такого форварда, как Джордже Деспотович, являвшегося определяющим игроком на поле, практически невосполнима. И для «Крыльев» уход в «Спартак» Александра Соболева — серьезная потеря. Парень забил 10 голов в первой части чемпионата и являлся важнейшей боевой единицей, но к его отсутствию самарцы имели время привыкнуть, а Деспотович ушел из «Оренбурга» перед самым рестартом.

— А вот в ЦСКА решили с тренером не расставаться, дав при этом Ганчаренко отдохнуть от работы в матче с «Динамо».

— Недовольство болельщиков можно понять: ЦСКА не выигрывает уже 7 матчей подряд и не забивает 7 таймов, устанавливая антирекорды. Не знаю, что произошло с Ганчаренко после матча с «Зенитом», но предстоящий матч со «Спартаком» покажет многое.

— В предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак» кто вам представляется фаворитом?

— В дерби не бывает фаворитов, тем более в этом. Все решат эмоции, характер и исполнительское мастерство. Говорите, что в целом у спартаковцев это мастерство повыше? Не уверен в этом.

— Как оцените игру «Спартака» в матчах с «Арсеналом» и «Уфой»? В первом случае соперник не гнушался брать инициативу и мяч, во втором — отказался от этого полностью. Если дать красно-белым мяч, то они не забьют?

— Не готов делать такие выводы всего по двум матчам красно-белых. У «Арсенала» выиграли, на результат матча с «Уфой», как мне кажется, повлиял ВАР. Но «Уфа», здорово умеющая играть именно против фаворитов, действовала старательно, в очередной раз, пусть и не без везения, подтвердив свой статус грозы лидеров.

— Федор Смолов забил за «Сельту» гол в ворота «Барселоны». Как вам игра нашего нападающего в испанском первенстве?

— Голы, забитые в ворота «Барселоны» и «Реала», говорят о его высоком потенциале. Еще необходимо время на адаптацию и повышение сыгранности с партнерами — и, думаю, Федя еще проявит себя гораздо ярче. Все задатки, умение и талант у него для этого есть.